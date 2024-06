Elvio Sousa acusa Albuquerque de não acabar "com as mordomias"

O líder do JPP voltou a interpelar Miguel Albuquerque sobre o que considera ser "o monopólio do gás" que estará, segundo Élvio Sousa, nas mãos dos "donos disto tudo".

Na resposta, o presidente do Governo Regional voltou a lembrar que há "10 operadores de gás e todos têm um protocolo com o Governo Regional para o Gás Solidário" e que "o mercado é livre".

Élvio Sousa também acusou Albuquerque de "vender banha da cobra" e de ter retirado do Programa do Governo medidas como a aplicação de um regime de incompatibilidades, registo de interesses, limite de mandato, de não "acabar com mordomias".

Albuquerque respondeu explicando que aquelas questões só podem ser alteradas numa revisão do Estatuto Político-Administrativo.