"A Madeira não vai parar", garante Paulo Cafôfo

"O que está em causa é a sobrevivência deste governo e se temos, ou não, um orçamento regional", resumiu Paulo Cafôfo, numa primeira interpelação a Rogério Gouveia.

O líder socialista rejeita as afirmações do PSD e do Governo de que a Região vai parar se não tiver orçamento e contraria essa leitura com os números do orçamento de 2023 e da proposta de orçamento para 2024, retirada pelo Governo Regional em Fevereiro.

A diferença é de 113 milhões de euros. "Não foi por mais 5% que a região parou", afirma o deputado socialista.

"A Madeira não vai parar. Só vai parar se este governo quiser parar e, isso, será sabotar a vida dos madeirenses", acusa.

Paulo Cafôfo considera o programa do Governo "uma molhada" de propostas "sem coerência" e lembra que o PS foi acusado de propor medidas que exigiam "dois orçamentos" e, agora, surgem no programa.

"Quanto custam as medidas deste programa", pergunta.