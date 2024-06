Paulo Vítor, defesa central de 22 anos, não vai continuar no Nacional. O defesa brasileiro foi anunciado como reforço do Akron, recém-promovido ao primeiro escalão da Rússia. Apesar de ter recebido uma proposta do clube madeirense para continuar a vestir de alvinegro na próxima temporada, os valores financeiros apresentados pelo clube russo foram imensamente superiores aos do Nacional, motivo pelo qual Paulo Vítor assinou pelo Akron.