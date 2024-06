Há 22 anos abria a caça ao coelho e ao murganho na Selvagem Grande

Foi uma operação de grande escala, preparada em 2002, na Selvagem Grande. Em causa estava uma ‘praga’ de ratos e de coelhos, que ameaçavam a nidificação de aves marinhas e a flora local.

Segundo explicava o DIÁRIO, na edição de 17 de Junho de 2002, no caso dos murganhos, estes apreciavam tanto os ovos das aves existentes como os ‘juvenis’, ou seja, os animais recém-nascidos, o que colocava em causa a espécie.

Nesse sentido, foi feito um levantamento das tocas em que se abrigavam os ratos e os coelhos para melhor perceber a dimensão do problema. Depois, cerca de 20 toneladas de material foi transportado para a Selvagem Grande, que serviram de apoio a uma equipa de vinte elementos para levar a cabo esta operação.

Iria ser colocado no local um veneno biodegradável, para levar à morte destas pragas. A operação era desencadeada em Junho, com o transporte do material, mas apenas no final do Verão seria possível iniciar o processo.

Foto de 2001., Foto Aruqivo/Manuel Nicolau

Por outro lado, estava a ser levada a cabo uma operação para eliminar a tabaqueira, uma planta que tinha sido introduzida pelo homem e que estava a ‘tomar conta’ do local, pondo em causa a vegetação natural daquela ilha.