Suspeito de violação continua a ser ouvido em Tribunal amanhã

O jovem de 21 anos suspeito de ter violado uma jovem de 23 anos na freguesia do Caniçal, no passado dia 1 de Abril, começou hoje a ser ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira.

Contudo, o interrogatório foi interrompido ao final da tarde e prossegue amanhã, sexta-feira.

Segundo a Polícia Judiciária, a detenção ocorreu em cumprimento de um mandato emitido pelo DIAP de Santa Cruz.

“Na sequência da denúncia, foram desenvolvidas diligências visando a recolha de elementos de prova e identificação do presumível autor, que culminaram na sua detenção”, informou a PJ numa nota emitida esta quinta-feira.