Vítor Bruno foi hoje oficializado como o novo treinador da equipa principal de futebol do FC Porto, sucedendo assim a Sérgio Conceição, de quem foi, até à data, adjunto.

O técnico, de 41 anos, foi apresentado ao lado do presidente André Villas-Boas e prometeu muito trabalho para retribuir a confiança depositada pela direção do clube 'azul e branco'.

"Um agradecimento muito sincero ao presidente. Agradecer a coragem que teve em traçar um caminho que penso que será de total sucesso. Aquilo que lhe posso garantir, é que a coragem que teve é a mesma que vou devolver em todos os momentos na defesa intransigente dos interesses do FC Porto. A partir daqui, mãos à obra. Lutar, caminhar juntos e procurar o sucesso do FC Porto", começou por dizer o treinador.

Vítor Bruno, questionado pelos jornalistas, abordou ainda o caso em torno da saída de Sérgio Conceição, que dominou a atualidade nos últimos dias. O treinador explicou que não queria perder muito tempo com essa questão por considerar um "não assunto".

"Devo dizer que não me sinto nada confortável em relação a esse assunto. Passei uma semana de sofrimento, de grande angústia, e não quero nada alimentar este circo mediático. Fiz o que tinha a fazer no momento próprio e remeto tudo o que tenho a dizer para o que foi lançado em comunicado. Começaram a criar uma novela com capítulos a mais para o guião da verdade. Tenho a minha paz interior garantida, adormeço todos os dias sob o aplauso da minha consciência. Para mim é um não assunto. Tenho muito onde me focar pelo futuro do FC Porto e é isso que quero fazer", frisou.

O técnico falou ainda de Francisco Conceição, por quem admitiu ter "uma estima muito grande".

"Graças à forma como trabalha foi construindo a sua carreira. Culminou nesta chamada à seleção. Vai ser tratado como qualquer outro elemento do plantel, nenhum jogador pode estar acima dos interesses de um clube com a dimensão do FC Porto. A maior sorte para ele, para o Pepe e ao Diogo, na seleção e que possam só regressar no dia 15. Em relação a Eustáquio, Evanilson, Wendell e Pepê, com algum egoísmo da minha parte, desejo que regressem rapidamente", brincou.

Vítor Bruno falou ainda sobre Pepe e a continuidade do capitão na equipa portista.

"É um símbolo do clube, com o qual me identifico muito. Encarna na perfeição os valores e desígnios do FC Porto. É uma conversa que terei com o presidente, transmitir a minha sensação, falar com o Pepe e tomar a melhor decisão. É um dossier complexo e que obriga a perceber até que ponto devemos atuar, sem magoar e melindrar o Pepe. Partilhou a determinado momento que queria sentir o corpo dele no Europeu para depois tomar uma decisão. Temos de perceber o que sente neste momento, tendo sempre a certeza que é alguém que fará parte sempre da história do FC Porto", revelou ainda.

O técnico divulgou ainda os primeiros nomes que integram a sua equipa: Nuno Piloto e Carlos Pintado.