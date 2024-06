Eventual queda do Governo contestada no Porto Santo

Os porto-Santenses não gostam nada na ideia de governo de Miguel Albuquerque, poder vir cair esta semana. É essa a opinião de várias pessoas contactadas pelo DIÁRIO.

José Cassiano Mendonça, empresário local é da opinião que é “ muito mau para região autónoma da Madeira, não haver união entre os partidos, para o governo não ir abaixo”. lembra que “ainda agora tivemos eleições, a 26 de Maio, e isto assim, é uma grande chatice”.

Carlos Ruas, conhecido empresário das noites porto-santenses, partilha da opinião anterior. “Obviamente que não estou contente, o PSD ganhou as eleições, a maioria dos madeirenses e porto-santenses deram o voto para que Miguel Albuquerque fosse presidente”, afirma.

O empresário considera que a situação que agora se vive é “uma panela cujo o conteúdo foi cozinhado pela oposição, com intuito de deitar abaixo o governo”.

Já Jose Diogo diz estar muito preocupado, “uma vez que pode implicar muitos problemas para a nossa região”.

“Acho que ê um problema que tem de ser também resolvido dentro do partido (PSD), e depois, ver qual será a melhor situação”, adianta.

Miguel Bettencourt também adiantou ao DIARIO que “tudo isto de que o governo pode cair, è muito mau, porque vamos ficar sem orçamento, sem perspectivas de futuro, pois os investidores estão preocupados com toda esta situação”.

Nos cafés do Porto Santo as conversas vão no sentido de haver um entendimento entre os partidos, porque ninguém quer eleições.