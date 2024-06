Suíça bate Hungria no segundo jogo do Grupo A

A Suíça venceu hoje a Hungria por 3-1, no segundo encontro da primeira jornada do Grupo A do Campeonato da Europa de futebol de 2024, disputado no Estádio RheinEnergie, em Colónia, na Alemanha.

Kwadwo Duah, aos 12 minutos, Michel Aebischer, aos 45, e Breel Embolo, aos 90+3, apontaram os golos dos helvéticos, que, na sexta presença, somaram apenas o quarto triunfo em fases finais, ao 19.º jogo, enquanto Barnabás Varga futurou para os magiares, aos 66.

Na classificação do Grupo A, que apura diretamente para os 'oitavos' os dois primeiros, a Suíça segue no segundo lugar, com três pontos, os mesmos da líder e anfitriã Alemanha, que na sexta-feira goleou a Escócia por 5-1 no jogo inaugural.