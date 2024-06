Benfica altera segunda assembleia-geral para o Estádio da Luz devido à afluência

A segunda assembleia-geral do Benfica vai realizar-se hoje no Estádio da Luz, a partir das 16:00, ao invés do Pavilhão n.º2 do complexo, devido à grande afluência de sócios que criou atrasos e alguma desorganização nas entradas.

A assembleia-geral extraordinária, para discussão e votação das propostas de alteração dos estatutos do clube, estava prevista iniciar-se às 10:30, mas apenas arrancou pelas 12:15, face aos milhares de pessoas que começaram a fazer fila desde bem cedo no complexo.

A afluência causou algumas dúvidas sobre a capacidade do pavilhão em albergar todos os associados, mas a sessão manteve-se no mesmo local e durou cerca de 30 minutos, quando ainda existiam dezenas de pessoas na fila, à espera para entrarem no recinto.

Entre os adeptos presentes na assembleia-geral, destaque para João Noronha Lopes, ex-candidato à presidência dos 'encarnados', que foi muito ovacionado quando entrou no pavilhão, debaixo de alguns cânticos afetos ao clube que é presidido por Rui Costa.

A assembleia-geral ordinária da tarde, para deliberar sobre o orçamento ordinário de exploração, de investimentos e o plano de atividades, elaborados pela direção para o exercício de 2024/25, passou das 15:00 para as 16:00, no estádio, devido aos atrasos.

Essa mudança justifica-se pelo facto de serem esperados ainda mais associados nessa sessão vespertina, na qual a votação será eletrónica e a realizar-se no pavilhão, depois da discussão do orçamento e de outros pontos de interesse da atualidade do Benfica.