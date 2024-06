FPF aprova orçamento para 2024/25 em Assembleia Geral

A Assembleia Geral (AG) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), reunida hoje na Cidade do Futebol, aprovou por unanimidade o orçamento para a época 2024/25, revelou o organismo em comunicado.

Na nota, a FPF, que acrescenta ter sido aprovado ainda um voto de louvor à Direção pelos sucessivos resultados positivos dos exercícios, revela que os 72 delegados que participaram na AG (59 presentes e restantes por videoconferência) ratificaram a proposta da Direção, que orçamenta um valor de 120,4 milhões de euros (ME), o maior da história da Federação.

O presidente da FPF, Fernando Gomes, assinalando que para 2024/25 é previsto um lucro de 7,1 ME, mais 5,6 do que na época anterior.

Na projeção dos rendimentos, a maior fatia provém das atividades desportivas (48 ME) e dos direitos televisivos, patrocínios, comercial com uma previsão de 53 ME, mais 10,5 ME do que em 23/24. Segundo a FPF, parte desse valor está associado à Taça de Portugal, o que irá permitir um aumento de prémios nas provas masculina e feminina.

Fernando Gomes referiu que a FPF deverá ultrapassar os 240 mil praticantes e assinalou que o programa A Hora dos SuperQuinas vai continuar a ser desenvolvido, envolvendo na próxima época 70 mil alunos de 1.200 escolas representativas de 308 municípios.

Após a AG ordinária, destinada à apreciação e votação do orçamento e plano de atividades para 2024/25, realizou-se uma Assembleia Geral Extraordinária, em que foi aprovada por unanimidade a atribuição do título de sócio honorário ao antigo dirigente da FPF e atual Secretário de Estado do Desporto, Pedro Miguel Pereira Dias, pela prestação de serviços relevantes à Federação, como fora proposto pela Direção da FPF.

A Nicolau Tolentino Rodrigues de Castro foi atribuída a categoria de Sócio de Mérito da FPF, por proposta da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), da qual foi um dos fundadores, enquanto a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) juntou à proposta da Direção da FPF louvores a Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro e Tiago Martins pela presença na final da Conference League.

João Pinheiro, Luciano Maia e Bruno Jesus, pela participação no Mundial de sub-17, Miguel Nogueira e Nélson Pereira, pela presença no Europeu de sub-17, e Sérgio Soares, que esteve Mundial de futebol de praia, foram distinguidos com votos de louvor, o mesmo sucedendo com a seleção nacional de sub-17, por ter alcançado a final do Campeonato da Europa.

Na mesma AG Extraordinária esteve a votação o Regulamento Disciplinar das competições organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e que tinham sido aprovadas pela Assembleia Geral daquele organismo em 23 de abril de 2024, com este regulamento a ser aprovado pelos presentes.