Um pico de afluência registado por esta altura, antes da hora do almoço, nas assembleias de voto da Escola da Ajuda têm gerado maior demora do exercício da votação, com algumas filas de espera em todas as oito mesas instaladas neste local.

Durante a manhã, o processo decorreu sem sobressaltos, mas por agora o sistema informático não tem facilitado o processo de validação.