Turquia anuncia morte de 17 terroristas de grupos curdos no Iraque e Síria

O Governo da Turquia anunciou hoje que as Forças Armadas mataram 17 "terroristas" de grupos curdos, em operações no Iraque e na Síria.

Na rede social X, o Ministério da Defesa de Ancara assegurou que as Forças Armadas neutralizaram, no norte do Iraque, oito membros do PKK, grupo curdo, classificado como terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

De acordo com a mesma publicação, outras nove pessoas do PKK/YPG foram mortas no norte da Síria.

O confronto armado entre o PKK e a Turquia, pela autodeterminação da minoria curda da Turquia, teve início em 1983, provocando, desde então, mais de 45.000 mortes.

Desde 2016, a Turquia lançou várias intervenções militares na Síria.