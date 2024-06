Israel bombardeia "esquadrão terrorista" no sul do Líbano

As Forças Armadas israelitas informaram ontem ter bombardeado novas posições do Hezbollah no sul do Líbano, ao atacarem um "esquadrão terrorista" que lançava projéteis contra aviões israelitas que sobrevoam habitualmente a zona.

"As Forças de defesa de Israel eliminaram um esquadrão terrorista que lançava mísseis antiaéreos contra aviões de combate que operavam nos céus libaneses", indica o comunicado militar difundido nas redes sociais.

Os projéteis foram lançados na manhã de hoje, mas os aviões "não estiveram em perigo e sem existência de vítimas". Pouco depois, um avião militar atacou a zona de Tsur e "eliminou um esquadrão terrorista que efetuava os lançamentos".

O movimento xiita libanês Hezbollah anunciou o lançamento de projéteis contra um caça israelita F-15 e ataques com 'drones' contra um quartel de um batalhão de artilharia em Odem. O avião "foi forçado a fugir", segundo indicou a televisão libanesa Al Mayadin.

Mais tarde, aviões de combate da Força Aérea sob a direção da 210.ª divisão atacaram uma estrutura militar do Hezbollah na zona de Sheba, segundo o comunicado militar israelita. Dois outros edifícios militares terão sido atacados pela aviação em Itatron e Merbaka, para além de uma estrutura militar em Jula.

O Exército israelita e o Hezbollah -- apoiado pelo Irão e que possui um importante peso político no Líbano -- estão envolvidos em confrontos na zona fronteiriça desde 08 de outubro, um dia após os ataques efetuados pelo Hamas em território israelita, a partir da Faixa de Gaza.

Mais de oito meses de violências provocaram pelo menos 458 mortos no Líbano, incluindo 90 civis e 300 combatentes do Hezbollah, de acordo com uma contagem da agência noticiosa AFP.

Do lado israelita, foram mortos pelo menos 15 soldados e 11 civis, segundo as autoridades judaicas.

Dezenas de milhares de habitantes foram forçados a abandonar as suas localidades dos dois lados da fronteira.