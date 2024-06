Turquia aumenta em 24% taxa paga pelos navios que cruzam o estreito do Bósforo

O Governo turco avisou hoje que vai aumentar em 24%, para 5,07 dólares (4,7 euros) por tonelada, a taxa paga pelos navios que cruzam os estreitos do Bósforo e Dardanelos, entre o Mar Negro e o Mediterrâneo.

O ministro dos Transportes, Abdulkadir Uraloglu, recordou que esta taxa foi aumentada pela primeira vez em 38 anos em agosto de 2022, quando passou de 0,8 dólares para 4,08 dólares.

A taxa paga pelos navios para atravessarem os estreitos do Bósforo e Dardanelos aumentará 24% a partir de 01 de junho deste ano, para 5,07 dólares.

Antes deste aumento, a taxa paga pelos navios variava entre 0,38 e 0,59 francos de ouro, consoante a tonelagem do navio.

O Tratado de Montreux de 1936, que regula o tráfego nestes estreitos, autoriza a Turquia a cobrar taxas pela inspeção sanitária, manutenção da sinalização e serviços de salvamento.

O ministro disse também que, com as taxas cobradas aos navios, a Turquia está a desenvolver continuamente as infraestruturas e os sistemas de monitorização do tráfego necessários para melhorar a segurança marítima e a segurança ambiental nestes estreitos.

Os estreitos do Bósforo e Dardanelos, entre o Mar Negro e o Mediterrâneo, estão entre as vias navegáveis estreitas mais perigosas do mundo.