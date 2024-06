Ópera no Pico' está de regresso hoje, às 21h00, com o título: 'A Mulher Fatal'", evento organizado pela secretaria regional de Economia, Turismo e Cultura, através da direcção regional da Cultura e materializado pela Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy. Trata-se de um ciclo de programação operática na Fortaleza de São João Baptista do Pico, no Funchal.

Outros eventos para hoje

10h00- Lançamento do Conto Infantil "Maria Campinas",

-Quinta Magnólia - Centro Cultural

10 h00- Ireneu Cabral Barreto, preside, à entrega de prémios do concurso literário “Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”.

Palácio de São Lourenço

11h00- Jornada Literária - "Magia nas Palavras" (Sob a direção de Tatiana Carvalho)

Biblioteca Municipal do Funchal

11h30/17h30 Finalistas ISAL

11h30 - Encontro no ISAL

12h30 - Saída em direcção à Igreja da Sé

13h00 - Chegada à Sé

14h00 - Missa de Celebração dos Finalistas

15h00 - Benção + Queima + Distribuição de Certeficados de Participação + Foto de Gupo

16h00 - Convívio

17h30 - Fim do Convívio

14h00/21h00- 3.ª edição do Green Market, que reunirá marcas regionais focadas na sustentabilidade e baixa pegada carbónica

Largo de Nss. Senhora da Conceição - Câmara de Lobos

16h00- XVII Edição do Mercado Quinhentista de Machico

Reabertura do Mercado

16h00 - Pedro Ramos, estará presente, na Cerimónia da “Bata Branca”. Esta é uma cerimónia de passagem dos alunos de Medicina dos anos pré-clínicos para os anos clínicos

Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas.

13h00- Miguel Albuquerque, assistirá à cerimónia de entrega de prémios relativos ao Madeira Golf Trophy

Campo de Golfe do Santo da Serra

Principais efemérides de 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos:

632 - Morte do profeta Maomé, em Medina. Tinha 61 anos.

1663 - Guerras da Independência. O exército espanhol é derrotado na Batalha do Ameixial por forças portuguesas e inglesas.

1880 - É lançado o primeiro número do jornal "O Século".

1940 -- Inauguração do Portugal dos Pequeninos.

1961 - Guerra Colonial. Desaparece, em Angola, o primeiro avião da Força Aérea Portuguesa, com três tripulantes.

1968 -- É preso James Earl Ray, acusado do assassino do líder negro norte-americano Martin Luther King.

1983 - Manuel Tito de Morais é eleito presidente da Assembleia da República.

1987 - O Presidente cubano Fidel Castro autoriza a saída do país de 348 dissidentes políticos.

2003 -- Perto de 75% dos eleitores polacos aprovam, em referendo, a adesão à União Europeia.

2007 - Um juiz chileno ordena a prisão domiciliária do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, um dia depois de a procuradora do Supremo Tribunal, Monica Maldonado ter recomendado a extradição do ex-presidente para o Peru.

2008 - O espanhol Rafael Nadal torna-se o segundo tenista de sempre a ganhar por quatro vezes consecutivas o Grand Slam francês de Roland Garros, igualando o feito do sueco Bjorn Borg, campeão entre 1978 e 1981.

2009 - Morre, aos 73 anos, Omar Bongo Ondimba, Presidente do Gabão, o mais antigo chefe de Estado africano.