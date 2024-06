"Ópera no Pico" regressa amanhã

"Depois do sucesso do primeiro dia, em que teve lotação esgotada, a 'Ópera no Pico' está de regresso amanhã, dia 8 de junho, às 21 horas, com o título: 'A Mulher Fatal'", informa a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, que organiza o evento através da Direção Regional da Cultura (SRTC/DRC). "Trata-se de um ciclo de programação operática na Fortaleza de São João Baptista do Pico", refere.

Este é "um novo evento de ópera com programas variados, que pretende contribuir para a projeção e valorização desta forma de arte total, cruzando tradição e vanguarda nas récitas ao ar livre na Fortaleza do Pico, com experiências marcantes que potenciem a criação de novos públicos", explica.

Assim, será "materializado através da Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy, com a realização de quatro espetáculos de ópera coincidentes com as noites do 'Festival Atlântico' neste mês de Junho, festividade promovida pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo", acrescenta, sendo que o primeiro ocorreu no último sábado e o próximo já amanhã.

"São concertos com programas diferenciados, contando com a participação de cantores da Região assim como convidados da Holanda, Inglaterra e de Portugal Continental. As magníficas vozes serão acompanhadas por diferentes formações de instrumentistas, tais como trios e/ou quartetos de cordas, quinteto de sopros e de metais com piano", explica a SRETC.

Sobre a "programação apresentada por esta Associação Cultural e Artística propõe novos olhares a partir da 'matéria' operática, num formato atrativo que culmina com o espetáculo pirotécnico sobre a baía do Funchal, com vista a partir da Fortaleza do Pico. Todos os concertos têm início pelas 21 horas (o recinto abre às 20 horas) com término até às 22h10, proporcionando, assim, oportunidade aos espectadores de se posicionarem de modo a assistir ao espetáculo de fogo de artifício".

Os bilhetes podem ser adquiridos por 5 euros no local do concerto, no Posto do Turismo da Avenida Arriaga, na Direção Regional da Cultura e no Fórum Madeira, sendo que a receita reverte para a Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy. "A lotação de cada espetáculo está limitada às 200 pessoas e este é um evento não aconselhável a pessoas portadoras de mobilidade reduzida", realça.

Sobre o espectáculo de amanhã, denominado 'A Mulher Fatal', "leva o público a um imaginário de uma viagem sobre o amor, representado em vários estágios emocionais desde a dor da traição ao êxtase da paixão, às lágrimas da desilusão e à alegria de ser amado. Através de temas de grandes musicais como 'West Side Story' de Leonard Bernstein, 'Les Misérables' de Claude- Michael Schonberg, 'Chess' de Björn Ulvaeus e Benny Andrerson, 'Moulin Rouge' de Baz Luhrmann, 'Wild Party' de Andrew Lippa, 'Chicago' de John Kander, incluindo árias da Ópera 'Carmen' de Georges Bizet", assinala o repertório.

Quatro cantores madeirenses - Vânia Fernandes, Maria Ferreira, João Camacho e Duarte Santos -, "acompanhados por pequeno ensemble instrumental com saxofone, trompete, trombone, baixo, bateria e piano", vão dar som e voz ao evento, que "será embelezado por intervenções de dança de salão, com Volodymyr Kerekesh e Mariana Menezes, membros do Prestige Dance Club e vencedores de prémios internacionais".

Após o concerto de amanhã decorrerão mais dois, nos dias 15 e 22.