Cabeça-de-lista do PAN saúda descida da abstenção

O cabeça de lista do PAN às eleições europeias, Pedro Fidalgo Marques, saudou hoje a descida da abstenção em relação ao ato eleitoral de 2019, afirmando que "é sempre algo positivo que as pessoas se tenham mobilizado para votar".

"É sempre de salutar quando temos descida da abstenção. Neste momento em relação a 2029 tivemos mais votação", disse aos jornalistas à chegada pelas 19:10 ao quartel-general do partido para a noite eleitoral, no Teatro Thalia, em Lisboa.

As eleições para o Parlamento Europeu registaram hoje em território nacional uma taxa de abstenção entre 58,6% e 64,5%, de acordo com as projeções televisivas.

A sondagem da RTP/Universidade Católica aponta para uma taxa de abstenção entre 60% e 63%.

Já uma projeção da TVI/CNN estima uma taxa de abstenção entre 58,6% e 64,5%.

Há cinco anos, Portugal viu a taxa de abstenção em eleições europeias atingir quase 70%, uma participação eleitoral que registou mínimos históricos desde as primeiras eleições para o Parlamento Europeu, em 1987.