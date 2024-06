190 atletas participaram no Torneio de Voleibol ao Ar Livre

Realizou-se no passado sábado, durante todo o dia, nos Jardins do Lido, o Torneio de Voleibol ao Ar Livre, onde participaram 190 atletas, formando 95 duplas, distribuídos por vários escalões, que disputaram a competição em duplas (2 x 2).

A dupla Amélia Lagos e Clara Nóbrega venceram a competição no escalão de Infantis Femininos, Gabriel Silva e Matias Barros foram os vencedores no escalão de Iniciados Masculinos, Rafaela Valente e Beatriz Carvalho classificaram-se em primeiro lugar nos Iniciados Femininos. Rodrigo Ribeiro e Sebastian Castro venceram nos Cadetes Masculinos e a dupla Beatriz Nóbrega e Brígida Nóbrega venceram no escalão de Cadetes Femininos. Estes escalões competiram na parte da manhã de Sábado.

A dupla Joana Soares e Matilde Araújo conquistou o primeiro lugar no escalão de Juvenis Femininos, Ruben Martins e Leonardo Roque venceram a competição para Juvenis Masculinos. No escalão de Juniores A Femininos, a dupla Diana Oliveira e Ana Casas venceu a prova, e a dupla Salvador Freitas e Marco Leça ficou em primeiro lugar no escalão de Juniores B Masculinos. A competição do escalão de Seniores Femininos foi conquistada pela dupla Laura Pinto e Carolina Freitas. E na competição para as duplas mistas, o primeiro lugar foi conquistado por José Ornelas e Valentina Costa. Estes escalões competiram na parte da tarde de Sábado.

Os vencedores da competição nos escalões de Iniciados, Cadetes e Juvenis Masculinos e Femininos qualificaram-se pra a Fase Final do Encontro Nacional de Voleibol ao Ar Livre, para apuramento dos Campeões Nacionais, que está prevista para decorrer em finais de Setembro / início de Outubro deste ano.