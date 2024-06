Partido Socialista quer regresso da ligação ‘ferry’ para a Madeira

O PS-Madeira entregou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira uma proposta para abertura de concurso público internacional para a concessão de serviços de transporte marítimo de navio ferry entre a Madeira e o território continental, por 5 anos, prorrogável até 10 anos.

“A reativação da ligação marítima entre a Madeira e o continente durante todo o ano é determinante para a dinamização da economia regional e para a mobilidade dos residentes na nossa Região”, defende Paulo Cafôfo, citado em nota de imprensa.

De acordo com o presidente do PS-M, “esta é uma reivindicação dos madeirenses e porto-santenses, que têm direito a escolher a forma como desejam deslocar-se até o continente, por via aérea ou por via marítima, devendo a coesão territorial ser garantida das duas formas”.

Paulo Cafôfo relembra também que “a Madeira apresenta uma elevada dependência externa, importando boa parte daquilo que consome", pelo que considera que "a reactivação desta ligação marítima via ferry traria maior celeridade e preços mais competitivos quanto ao transporte de mercadorias e matérias-primas”.

Para o líder parlamentar socialista, “não se compreende como é que o Governo Regional empurra para República esta decisão de tamanha importância para as nossas empresas e para os nossos cidadãos, que aliás tem sido uma reivindicação dos madeirenses e porto-santenses desde 2019, data em que Empresa de Navegação Madeirense deixou de realizar esta actividade de ligação marítima entre a Região e o Continente”.

Na proposta apresentada, o grupo parlamentar do PS-M apela "ao diálogo com o Governo da República, com o objectivo de garantir todas as condições operacionais e logísticas para a viabilidade desta ligação marítima com os portos em território continental".

Os socialistas recordam que a linha de transporte marítimo entre a Madeira e o território continental (porto de Portimão) de passageiros e de carga rodada foi operada entre 2008 e 2012 pela Naviera Armas. Em 2018 e 2019, foi adjudicada à Empresa de Navegação Madeirense uma concessão pública de transporte marítimo de passageiros e veículos, entre a Madeira e o Território Continental, mas sem carga rodada. Não tendo sido desencadeado novo procedimento concursal pelo Governo Regional, até hoje.

O regresso da linha ‘ferry' foi um compromissos assumidos no programa eleitoral do PS-M às Legislativas Regionais, que ganhou agora forma num projecto de resolução apresentado como "uma das prioridades pelo grupo parlamentar do Partido Socialista da Madeira".