PAN Madeira coloca jovens na agenda europeia do partido

Foi numa acção de campanha das Eleições Europeias, na Universidade da Madeira (UMa), que o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) defendeu, esta terça-feira, melhores políticas europeias de apoio aos mais jovens, onde se inclui o reforço no Plano Europeu para a Juventude.

"Devem ser potenciados projectos que promovam uma Educação para a Cidadania, Direitos Humanos, Justiça Social, Diversidade Cultural, entre outros, preparando cidadãos e cidadãs activos e conscientes para uma sociedade mais inclusiva e global", podemos ler no comunicado remetido à comunicação social.

Na mesma linha, o partido pede o reforço das verbas afectas ao programa Erasmus+ e a outros proejectos de intercâmbio.

"São muitas vezes estes programas de intercâmbio, que dão a oportunidade de os/as jovens madeirenses saírem da ilha pela primeira vez. Os/as jovens que participam nestes projectos, ao estarem imersos numa nova realidade, faz com que estes/as desenvolvam habilidades não só de comunicação, liderança, empreendorismo, como ao nível do desenvolvimento pessoal. A interculturalidade é fundamental para a troca de experiências e oportunidade para novas ideias, metodologias e conhecimentos que podem ser implementados sobre a forma de projectos para o desenvolvimento da Região", referiu, na ocasião, Válter Ramos, o candidato do PAN pela Madeira ao Parlamento Europeu.