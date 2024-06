Clubes da Região apelam à aprovação do Orçamento Regional

Esta manhã o Estádio do Marítimo juntou nove clubes com representação nacional ao nível das modalidades colectivas, para uma reunião inédita que teve por base analisar em conjunto as preocupações que assolam o panorama actual do desporto actual na Região Autónoma da Madeira relativamente às dúvidas que se levantam sobre a eventual não aprovação do Orçamento da Região.

No final, os clubes, em conferência de imprensa, deram a conhecer as suas grandes preocupações. Como anfitrião do encontro, Carlos André Gomes começou por salientar que “a Madeira vive numa conjectura política de alguma instabilidade, que se revela, acima de tudo, na mensagem que é passada para o exterior quanto à dificuldade em aprovar o orçamento da Região, e que estes clubes querem alertar os nossos políticos – nada tem a ver com situações partidárias, mas sim com a preocupação genuína dos dirigentes aqui presentes sobre o caminho que se preconiza para o futuro do desporto regional – para uma convicção de que, se o orçamento não for aprovado, há um risco muito grande de alguns destes clubes não conseguirem suportar os seus custos no dia a dia”, sublinha o presidente do Marítimo.

O dirigente maritimista chamou à atenção para o facto de “termos em conjunto uma grande representação nacional no desporto, mas que implica custos elevados para os quais os clubes não podem estar dependentes de uma aprovação ou não do Orçamento”, pelo que alerta para o facto de “não sendo o orçamento aprovado, estes clubes entrarem em rotura financeira”, pelo que “apelamos a todos os partidos, sem excepção para, mais do que olharem para os seus egos, pensem no futuro da Região e, logo, no futuro do desporto regional”, acabando com um apelo: “Por favor viabilizem este orçamento no sentido de criarem aos clubes da Região um futuro”.

Rui Alves vai convidar sócios e atletas a uma marcha na AR se o orçamento não for aprovado.

Já Rui Alves, presidente do CD Nacional, que revelou ter tido a reunião como lema “O desporto na Região Autónoma e Desafios do Futuro”, fez questão em sublinhar o que representou o Desporto para a Região Autónoma da Madeira. “Nenhum sector da vida pública madeirense foi tão responsável pela nossa inclusão no todo nacional como o desporto e só o desporto fez com que hoje os madeirenses aterrem em Lisboa ou no Porto sem vergonha. Foi o edifício do desporto na RAM que levou a que a Madeira tenha o seu maior embaixador no mundo, que é o Cristiano Ronaldo e ainda o atleta [João Rodrigues] com mais presenças nos Jogos Olímpicos”, sustenta.

O dirigente nacionalista não considera esta reunião conjunta dos clubes da Madeira “o grito do Ipiranga, mas talvez um grito de socorro”.

“Todos sabem que em resultado das últimas eleições regionais, temos um quadro parlamentar de equilíbrio delicado e, dos quais, emergem egos pessoais que atrapalham e contradizem todo o posicionamento dos partidos quando se apresentam ao acto eleitoral. E todos, sem excepção, apresentam-se em nome dos superiores interesses da Madeira. E é em nome dos interesses superiores da Madeira que nós estamos aqui, porque o desporto está ao serviço do povo. E em nome dos cinco mil atletas federados na Região, por causa do caos que a rotura das nossas instituições poderia trazer a esses jovens e à sua formação, que todos estamos aqui”, explanou Rui Alves.

O presidente do Nacional espera que “os dirigentes políticos não queiram ficar na história pela morte de qualquer uma destas instituições”, considerando que “todo o comportamento dos políticos regionais lhes vai sair muito caro se, na hora da verdade, o interesse partidário falar mais alto que os interesses superiores da Madeira”, apelando depois ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira à sua capacidade de influência para “capacitar os partidos que estes clubes precisam de um quadro estável de governação”, alertando que “o desporto não consegue sobreviver com um governo de gestão”, pelo que “em nome dos superiores interesses da Madeira, e se os partidos não o fizerem, vou convidar os sócios do Nacional, os atletas e os pais dos nossos atletas a fazerem uma marcha dentro da Assembleia Regional”, mas acreditando que “o bom senso vai falar mais alto e, na próxima semana, teremos programa de governo e, até ao final do mês, um orçamento aprovado”, conclui Rui Alves.