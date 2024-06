'Décadas' será o espectáculo que Inglaterra vai apresentar no Festival do Atlântico

A partir das 22h30 deste sábado, dia 15 de Junho, decorre o terceiro dia de Festival do Atlântico, na baía do Funchal, com um espetáculo proporcionado por Inglaterra e denominado 'Décadas'. A empresa 'Fully Fused Firewoks' está encarregue do certame que contará com uma trilha sonora especialmente elaborada, que representa fundamentalmente os ritmos, as mudanças e as evoluções dos fogos de artifício. Será este conjunto de músicas que a empresa visa estimular quem assistir, despertando sensações que se materializam e se expressam na coreografia.

"Inclui músicas do Reino Unido, com algumas exceções no início e no final. São do género Pop & Rock, das últimas décadas, e pretendem levar o público numa viagem mítica dos anos áureos dos anos 60 do século passado até aos dias de hoje, com temas que ficaram no ouvido de todos", explica nota à imprensa.

O primeiro dia do evento esteve a cargo de Itália, seguindo-se França. Estes três países participam com espetáculos piromusicais, com a duração de 20 minutos, no Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira (CIFAM).

O objetivo é o de alcançar o “Troféu do Atlântico”, atribuído por um júri, assim como o “Troféu Madeira Tão Tua”, escolhido pelo público. A votação pode ser feita através de tômbolas colocadas no centro comercial Plaza Madeira, e no Posto de Informação Turística da Direção Regional do Turismo, na Avenida Arriaga, e na noite de cada espetáculo, no Cais do Funchal. Os resultados do Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira serão conhecidos no dia 22.

As apresentações de encerramento, a cargo da empresa organizadora do evento, a Macedo’s Pirotecnia, decorrerão no Funchal, no dia 22, às 22h30, e no dia 23, no Porto Santo, às 23h59, ambos com o tema “Quimera”.

O Festival do Atlântico, que decorre até ao dia 23, contempla, igualmente, o Mercadinho “Sunset verão”, na Praça do Povo, uma iniciativa que decorre todos os dias com os horários de domingo a 5.ª feira, das 16h00 às 00h00, sendo que na 6.ª feira e no sábado, encerra uma hora mais tarde.

Existem, ainda, emissões de rádio, concertos e animação com DJ Set.

Na edição deste ano do Festival do Atlântico há a evidenciar a novidade que constitui a “Ópera no Pico”, cujas duas primeiras realizações, na Fortaleza de São João do Pico, já decorreram nos dias um e oito do corrente mês. Seguem-se, agora, mais dois, nos dias 15 e 22 de Junho.

Referência, ainda, para os espetáculos de artes circenses, na Praça do Povo, nos dias 21, 22 e 23 de Junho, pelas 21h30. Nesta edição apresentam o tema “Sky Light”.