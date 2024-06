Portugal derrotado pela Croácia no segundo teste pré-Europeu

A seleção portuguesa de futebol perdeu hoje com a Croácia, por 2-1, no segundo jogo de preparação para o Euro2024, no regresso, 10 anos depois, ao Estádio Nacional, em Oeiras.

Depois do triunfo no primeiro particular frente à Finlândia (4-2), a seleção lusa viu hoje os croatas marcarem por intermédio de Modric, aos oito minutos, de penálti, e por Budimir, aos 56, enquanto Diogo Jota marcou o golo de Portugal, aos 48.

Depois do segundo desaire sob o comando de Roberto Martínez, Portugal tem ainda mais um jogo antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu entre 14 de junho e 14 de julho, defrontando a República da Irlanda, na terça-feira, em Aveiro.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).