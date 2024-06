Presidente do Marítimo diz que já garantiu a "maioria dos reforços"

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, disse hoje que o clube, da II Liga de futebol, já conseguiu fechar a "maioria dos reforços" para a nova temporada, com aposta em jogadores do "mercado português".

Carlos André Gomes confirmou que o emblema insular volta aos trabalhos no dia 01 de julho, com a partida para o estágio de pré-época, na vila de Moncarapacho, em Faro, agendada para 11 de julho, e cinco jogos já programados, contra equipas inglesas e portuguesas.

O líder do emblema insular confirmou que Lucas Silva só sai caso apareçam "propostas de outro mundo", acrescentando que o Marítimo está a "finalizar o processo" de compra definitiva do passe do jogador, que pertence ao Mirassol, da II divisão brasileira.

Sobre Edgar Costa, que termina contrato em 30 de junho, Carlos André Gomes explicou que foi apresentada uma proposta ao ainda capitão de equipa, com a ideia de fazer parte da equipa B e funcionar como um "elemento para fazer a transmissão de mística no balneário".