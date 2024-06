Que comecem em os jogos do Euro

Bom dia. Embora seja o primeiro dia do Europeu de futebol, nem todos os jornais dão destaque ao tema que irá, quase seguramente, marcar a segunda metade deste mês de Junho e metade inicial de Julho.

No semanário Expresso:

- "Santa Casa fez negócios com máfia no Brasil"

- "Como pensa Roberto Martínez"

- "72 horas decisivas para o futuro europeu de [António] Costa"

- "Pedro Nuno e Montenegro de costas voltadas após Europeias"

- "Governo estuda forma de fintar derrotas na Assembleia"

- "'Marca Cotrim' faz sombra a Rocha na IL"

- "Suíça. No país da Europa que mais vota no Chega"

- "'O telemóvel acelerou a infidelidade'. Entrevista a José Gameiro, psiquiatra e terapeuta de casal, autor do livro 'Manual de Infidelidade'"

- "Pais-helicóptero já acompanham os filhos nas entrevistas de emprego"

- "A ansiedade dos alunos na hora de escolher o curso"

- "Um terço dos alunos faltou à prova de aferição"

- "Câmaras cobram Euro70 milhões em taxas turísticas... e querem aumentá-las"

- "Urgências em risco, médicos recorrem ao WhatsApp"

- "Zelensky vai à cimeira pedir a paz possível"

- "Espanha, dez anos depois de Juan Carlos sair"

- "Gémeas: buscas da PJ incluíram casa da mãe"

- "Pedidos de asilo. Portugal recebeu 2600 novos pedidos de asilo no ano passado, sendo as principais nacionalidades a Gâmbia, o Afeganistão e a Colômbia, revelou o ACNUR"

- "Feridos da Ucrânia chegam a Ourém"

- "Radares na Ponte. A Ponte Vasco da Gama vai ter, a partir de sábado, radares de controlo de velocidade"

- "Rock in Rio Lisboa começa sábado"

- "PS pede decisão 'urgente' sobre F35"

No semanário Nascer do Sol:

- "Ventura encontra resistência no grupo parlamentar"

- "Juiz acusado de corrupção passou em concursos para desembargador"

- "Trabalhadores imigrantes vivem ao relento nas obras"

- Paula Franco [Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados]. 'Os impostos são altos demais'"

- "Salgado vive de mesada da filha a quem doou 2,5 milhões"

- "Iniciativa Liberal. Resultado de Cotrim não trava Mayan, que avança mesmo contra Rocha"

- "Segurança. Governo impõe teto nas negociações"

- "Polémica. Ribau quer Centro na Região Norte"

- "IHRU. CRESAP chumba Gabriela Seara"

- "Haris Pasovic, encenador bósnio. 'O facto é que somos a (espécie) mais primitiva'"

- "Now. Novo canal de notícias arranca 2.ª feira"

No Correio da Manhã:

- "Justiça acode a vítima depois de morta. Botão de pânico chegou no dia em que Daniela foi atropelada"

- "Euforia. Seleção já está na Alemanha"

- "Ronaldo impressionado: 'Parece Portugal'"

- "Médico acusado de violar duas mulheres"

- "Pediu segredo. Sentença de Cristina Ferreira é secreta"

- "30 anos depois. Alcântara ganha marchas de Lisboa"

- "De janeiro a maio. Mais de 1,3 milhões de chamadas para o SNS24"

- "Educação. Maioria dos diretores de escola são homens"

- "Sete suspeitos. Homem baleado numa perna no Cais do Sodré"

- "Sporting. Arsenal avança com 80 milhões por Gyokeres"

- "FC Porto. Bayern quer levar Chico Conceição"

- "Tensão na Luz. Rui Costa prepara mudanças na SAD"

No Público:

- "Custo dos meios aéreos de combate a fogos cresce 18 milhões num só ano"

- "Euro 2024. Portugal quer voltar a impor-se aos favoritos"

- "Transparência. Especialistas preocupados com regras para acelerar PRR"

- "G7. Líderes fragilizados tentam reforçar Leste da Europa"

- "Do Alentejo à Lisboa do futuro. Ricardo Bak Gordon, o mais brasileiro dos arquitetos portugueses"

- "Do PS são 50. Há 98 autarcas de saída por limite de mandatos"

No Jornal de Notícias:

- "Estudantes portugueses entre os que têm mais férias de verão na Europa"

- "Euro 2024. De todos nós. Seleção recebida em apoteose em Marienfeld"

- "Europeias. Partidos saem a ganhar com queda de votos brancos e nulos"

- "Felgueiras. Presidente, vice e vereador sob suspeita"

- "Isenção de IMT já avançou em muitas autarquias"

- "Gaia. Lojistas da Avenida criticam nova ciclovia"

- "Braga. Festa do São João tomou conta das ruas"

- "Vamos à bola. Melhores terraços e esplanadas com TV"

- "Quaresma. 'FC Porto? Nunca pensei ver o meu clube assim'"

- "Risco de pobreza dispara nas crianças com menos de seis anos"

No Diário de Notícias:

- "Sindicato dos médicos diz que se 'adivinha verão caótico'. Mapas das urgências publicados hoje"

- "Cimeira. Zelensky recebe 50 mil milhões do G7 e pede Plano Marshall urgente para a Ucrânia"

- "Parlamento. Lista única vai colocar Pedro Nuno Santos e André Ventura no Conselho de Estado"

- "Ministério da Educação. Comunidade escolar não aprova proposta de calendário"

- "Glex Summit. O espaço e as missões que estão a revolucionar o futuro do planeta"

- "Euro2024. Cinco grandes candidatos, estrelas que valem milhões e autoridades em alerta máximo de segurança"

- "Portugal é a única seleção entre as 24 que passou sempre a fase de grupos"

- "Rock in Rio aos 20 anos. Novo cenário mas a mesma festa de música e entretenimento / Roberta Medina [vice-presidente do Rock in Rio]. 'Este é o único grande evento do país que é transgeracional'"

No Negócios:

- "Governo facilita mudança de casa mantendo isenção no IRS"

- "Mais de metade da riqueza das famílias está na habitação"

- "Taxa do alojamento local paga em junho aguarda revogação"

- "O plano da condessa Noemi Cinzano (e amigos) para salvar a lagoa de Melides"

- "Conheça os números em jogo no Euro 2024"

No O Jornal Económico:

- "Novobanco poderá distribuir 2,7 mil milhões até 2026"

- "'Não há dinheiro para um choque fiscal, nesta altura'. Paula Branco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, concorda com a redução dos impostos, porque são demasiado elevados em Portugal, mas preferia que se começasse pelo IRC"

- "Et cetera. Le Pen e o triunfo da 'extrema-direita de rosto humano'"

- "Quem são os eurodeputados portugueses, a análise às eleições e os desafios da UE"

- "Doing Business. Angola debate no dia 18 as oportunidades criadas pelas infraestruturas"

- "Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa. 'Quem está a pagar a fatura dos juros elevados são os países periféricos'"

- "AT vai divulgar avaliações custo-benefício dos benefícios fiscais"

- "Ventura em vias de ter de assumir controlo do Chega Madeira"

- "Restauração, turismo e comércio temem falta de mão-de-obra com novos vistos"

- "Lusomorango vai atingir marco de 90 milhões de euros em vendas"

No O Jogo:

- "Alemanha-Escócia. Europeu arranca hoje"

- "'Meias? Oxalá cheguemos mais longe'. Ronaldo esteve em Marienfeld para o Mundial de 2006, mas agora aponta ao topo"

- "Roberto Martínez promete ir a Fátima... de carro"

- "Portugal recebido por um mar de fé na Alemanha"

- "FC Porto. Pepê agita o mercado"

- "Sporting. Renato Paiva seduziu Paulinho"

- "Benfica. Pavlidis já não foge às águias"

No Record:

- "Benfica. Novo esforço por Di María, Rui Costa não desistiu de convencer argentino a continuar"

- "Benfica. Pavlidis fechado por 18 MEuro"

- "Hóquei em patins. Benfica-Oliveirense (6-1). Águias no final do campeonato"

- "Sporting. Ioannidis atrasado. Presidente do Levadiakos tem 50% do passe"

- "FC Porto. Villas-Boas sob asfixia financeira. SAD negoceia com credores"

- "'Parece que estamos em Portugal!', Ronaldo impressionado com apoio na chegada à Alemanha"

E no A Bola:

- "Benfica. Pavlidis certo na Luz. Acordo fechado com jogador do e Az Alkmaar"

- "Alemanha-Escócia. Abram alas para o Euro"

- "Sporting. Ioannidis quer ser leão"

- "FC Porto. SAD recebeu adiantamento de transferência de Otávio para o Al Nassr"

- "Itália. Paulo Fonseca treina Milan com a 'bênção' de Ibrahimovic"

- "Hóquei em patins. Benfica bate Oliveirense e vai à final com o FC Porto"

- "Liga3. V. Setúbal não aceita descida administrativa"