Fan zone do Olympiapark de Munique já vive festa do Euro

A pouco menos de nove horas do pontapé de saída do Euro'2024, muitos adeptos já estão instalados no Olympiapark de Munique, onde está a Fan Zone de Munique. O recinto, junto ao Estádio Olímpico, tem capacidade para 25 mil adeptos. Aqui milhares vão assistir ao Alemanha-Escócia, desta noite, no ecrã gigante.

Milhares de adeptos vieram da Escócia sem bilhete para o jogo, mas vão fazer a festa por aqui num cenário que acaba por recriar um ambiente de estádio.

Na procura do melhor lugar possível para assistir ao jogo na Fan Zone, centenas de adeptos deslocaram-se bem cedo para o Olympiapark. No espaço há de tudo um pouco, conforme testemunha o DIÁRIO. Zonas de lazer, espaços de restauração e cada parceiro do UEFA Euro'2024 tem aqui um quiosque.

O Alemanha-Escócia, primeiro jogo do Europeu, começa às 20 horas (hora da Madeira, menos uma do que na Alemanha).