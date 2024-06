Alojamento local e turismo no espaço rural ajudaram hotelaria a ter bons resultados

As dormidas e os proveitos no alojamento turístico na Região continuam a crescer, embora com maior peso do dinheiro em caixa, com aumentos acima dos 10 pontos percentuais. A verdade é que a manutenção do crescimento nas dormidas só aconteceu porque o alojamento local e o turismo rural mantiveram forte impulso, enquanto a Hotelaria, o principal municiador do alojamento turístico diminuiu em Abril de 2024. No acumulado desde Janeiro, a Hotelaria cresceu, mas pouco, mantendo o forte incremento nos proveitos totais e de aposento.

De acordo com os dados para o mês em causa e para o acumulado de Janeiro a Abril, divulgados esta sexta-feira, "na Região Autónoma da Madeira, o alojamento turístico registou a entrada de 197,2 mil hóspedes no mês de Abril de 2024, com as dormidas a aproximarem-se das 973,4 mil, correspondendo a variações positivas de 2,9% e 4,4%, respetivamente", informa a Direção Regional de Estatística. "O segmento da hotelaria concentrou 69,5% das dormidas de Abril de 2024 (677,0 mil), observando uma diminuição de 0,5% em termos homólogos, enquanto o alojamento local (27,9% do total) e o turismo no espaço rural (2,5% do total) aumentaram 18,2% e 8,0%, pela mesma ordem", sinaliza o referido no título e na entrada.

Uma vez que o Instituto Nacional de Estatística (INE) continua a não contabilizar o alojamento local com menos de 10 camas, a DREM faz as contas também nesse prisma. "Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico registaram um crescimento de 0,8% relativamente a Abril de 2023, variação contrária à verificada a nível nacional (-4,2%). Estes resultados podem ter sido influenciados pelo facto de o período de férias associado à Páscoa se ter repartido entre Março e Abril, ao contrário do ano anterior, que se concentrou apenas em Abril", analisa.

No que toca à taxa líquida de ocupação-cama foi de 68,9%, mais 1,3 pontos percentuais do que em Abril do ano passado (67,6%), sendo que a taxa de ocupação-quarto também cresceu para 78,1% (77,3% em Abril de 2023), realça a DREM. "No mês de Abril de 2024, o valor da estada média no conjunto do alojamento turístico registou um ligeiro aumento relativamente ao mesmo mês do ano anterior (4,43 noites), fixando-se nas 4,52 noites. Os valores mais altos continuam a ser observados na hotelaria, com 4,63 noites, seguido do alojamento local (4,40 noites) e do turismo no espaço local (3,27 noites)", acrescenta.

No acumulado dos quatro primeiros meses de 2024, as dormidas continuam em alta, mais 5,3%, "aproximando-se dos 3,4 milhões, enquanto os hóspedes entrados aumentaram 3,6%", refere, sendo de realçar que os 10 principais mercados emissores representaram 80,7% do total das dormidas registadas em Abril de 2024. "Destacam-se, com um peso superior e uma variação positiva, a Alemanha (20,6% do total; +2,7% que em Abril de 2023) e o Reino Unido (16,0%; +5,0%). Por outro lado, Portugal (13,7% do total) registou uma quebra de 23,3% face a Abril de 2023", tendência já verificada noutros meses de 2024. "Na quarta posição, considerando o peso no total de dormidas, encontra-se o mercado francês (11,3%; +21,5%), seguido da Polónia (4,8% do total), que registou uma variação homóloga positiva de 16,6%", aponta ainda.

"Em termos acumulados (de Janeiro a Abril de 2024), os dois principais mercados emissores apresentaram igualmente crescimentos homólogos nas dormidas, sendo o mercado britânico aquele que revelou o aumento mais expressivo, de +6,5%, enquanto o mercado alemão registou um crescimento de 3,0%. Já o mercado de residentes em Portugal (terceiro principal mercado) apresentou uma variação negativa de 13,2% para o referido período", apenas com Fevereiro a ser melhor.

Por outro lado, tal como referido, os proveitos totais e os de aposento no mês em referência continuam com forte incremento, acima dos dois dígitos +11,6% e +10,6%, respectivamente, "fixando-se, pela mesma ordem, nos 60,1 milhões de euros e nos 42,5 milhões de euros", bem acima da média nacional, cujas variações homólogas são positivas, mas apenas de +3,4% e +2,8%. "Em termos acumulados, as variações, na Região, foram de 11,0% e 10,0%, respetivamente".

E isso é reflexo do rendimento médio por quarto disponível (RevPAR), que "rondou os 81,61 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +9,3% que no mesmo mês do ano precedente. Por sua vez, o rendimento médio por quarto utilizado (ADR) no total do alojamento turístico passou de 96,61€, em Abril de 2023, para 104,46€, em Abril de 2024 (+8,1% de variação homóloga)", refere a DREM.

No acumulado de Janeiro a Abril, o RevPAR foi de 65,58 euros no total do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas, que não é contabilizado), +7,2% em relação ao período homólogo e de 70,15 euros no sector da hotelaria (+7,8%). "No ADR, os valores são mais elevados, totalizando os 93,32 euros no conjunto do alojamento turístico (+7,8% que no período homólogo) e os 96,13 euros na hotelaria (+8,0%)", conclui a autoridade estatística regional.