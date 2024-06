PAN destaca “abertura para trabalhar com outros partidos”

“Aquilo que nos pareceu do discurso do Presidente do Governo é que houve aqui uma abertura para trabalhar com outros partidos. Esperemos que isso de facto se verifique já num programa de governo, que é um documento extremamente importante para a Região, é que ele vai delinear um projecto para quatro anos”, começou por apontar Mónica Freitas.

A deputada do PAN lembra que “na anterior legislatura tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto e ver muitas das medidas do PAN incluídas nesse programa".

Esperamos agora para ver o que é que este governo irá fazer agora com a apresentação de um novo programa. Vimos que foi falado da vacinação gratuita para os animais, que é uma medida PAN, vimos que foi falado da aposta no Plano Regional de Combate à Violência Doméstica, que é uma medida PAN, na aposta das criações das causas de atomização, que é uma medida PAN, do controlo do fluxo dos turistas de forma a valorizar os percursos pedestres e torná-los mais seguros, que também é uma proposta e uma medida PAN. E, portanto, houve um discurso com várias das propostas medida PAN. Iremos ver se isso estará ou não contemplado de facto num programa de governo. Mónica Freitas

"Do PAN, continuaremos a trabalhar em prol das nossas causas e poderemos efectivar medidas que de facto sejam benéficas para os madeirenses e para os porto-santenses", concretizou.