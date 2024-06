Fogo em mato mobilizou bombeiros no Funchal

Um fogo em mato, cujo alerta foi dado pelas 6h00 desta quarta-feira, mobilizou uma equipa da corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que rapidamente deram conta da situação.

O incêndio deflagrou na Levada dos Ilhéus, no acesso à Via Rápida e após a rotunda e túnel quem vem do Porto do Funchal, tendo sido combatido por cinco bombeiros e apoiados por uma viatura, que em meia hora extinguiram o fogo.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses também passaram no local com uma patrulha.