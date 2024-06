Comunidade energética de autoconsumo colectivo criada no Parque Empresarial da Ribeira Brava

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 11 horas desta quarta-feira, 12 de Junho, a primeira comunidade de energia renovável e de autoconsumo da Madeira Parques Empresariais, localizada no Parque Empresarial da Ribeira Brava.

Trata-se de um investimento privado, da sociedade Madeiravolt, Lda, sedeada no Funchal, entidade que se dedica à instalação e à exploração de parques fotovoltaicos. A energia produzida é, depois, comercializada através da aplicação dos conceitos de comunidades de energia renovável e de autoconsumo colectivo, constituídas por um conjunto de consumidores que, através de uma instalação partilhada, produzem de forma total ou parcial a sua própria energia.

A sociedade Madeira Volt Lda. procedeu à instalação do primeiro sistema de Autoconsumo Colectivo no Parque Empresarial da Ribeira Brava, dinamizando assim, na Região, o conceito de autoconsumo colectivo e contribuindo para a descarbonização dos Parques Empresariais na Madeira.

A infra-estrutura representa um investimento de 65 mil euros, integrando 80 painéis com capacidade para produzir 50 kilowatt-hora. Por agora, a comunidade integra cinco membros para consumo da energia partilhada.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o centésimo sexagésimo quarto dia do ano, em que faltam 202 dias para o fim de 2024:

- 10 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe, em audiência na Quinta Vigia, o Sindicato dos Trabalhadores da Função da Região Autónoma da Madeira (STFP-RAM);

- 10 horas – Os Especiais - Associação de Inclusão Social promove o evento ‘AcessibilidadESspeciais, construindo futuros inclusivos’ na Praça na Frente Mar, junto ao Forte da Ribeira Brava com a presença da secretária regional para a Inclusão e Juventude, Ana Sousa às 12 horas;

- 10 horas - O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, na cerimónia de entrega de Diplomas de Mérito a alunos do 12.º ano de escolaridade da Escola Secundária de Francisco Franco, que terá lugar no ginásio central deste estabelecimento de ensino;

- 10h30 – O Partido Socialista da Madeira realiza uma conferência de imprensa na Praça do Mar (CR7);

- 11 horas - Conferência de representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira para marcar a instalação das comissões;

- 12 horas – A Câmara Municipal do Funchal promove a cerimónia de entrega de prémios aos vencedores do concurso de montras ‘Funchal em Flor’ no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal;

- 12 horas – O Juntos Pelo Povo realiza uma conferência de imprensa na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 12 horas –A mesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira – Serviços na Associação Comercial e Industrial do Funchal toma posse;

- 14h30 – O Partido Social Democrata da Madeira promove uma conferência de imprensa na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 19 horas - Tomada de posse dos Órgãos Sociais do Grupo Recreativo Cruzado Canicense no Complexo Desportivo do GRC Canicense;

- 19h30 - Cerimónia de apresentação da VI edição do torneio nacional de futebol infantil organizado pelo CS Juventude de Gaula no Complexo Desportivo de Gaula;

- 20 horas - Festa de Santo António.

Principais acontecimentos registados a 12 de Junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil:

1514 - Leão X cria a Diocese do Funchal;

1665 - A cidade de Nova Iorque é submetida à lei inglesa;

1834 - É fundada a Associação Comercial de Lisboa, com núcleo de 277 empresários, e na sequência da extinção do antiquíssimo Regulamento dos Comerciantes de Lisboa e Porto (1293);

1875 - A figura do Zé Povinho, criada por Rafael Bordalo Pinheiro, aparece pela primeira vez na revista Lanterna Mágica;

1879 - Começa a publicação do jornal satírico "O António Maria", editado e dirigido por Rafael Bordalo Pinheiro;

1901 - São criados os Serviços Centrais de Beneficência Pública, em Portugal;

1937 - A purga estalinista toma forma efetiva, depois da morte de velhos militantes bolcheviques em janeiro, com a execução dos generais do Exército Vermelho acusados de alta traição;

1940 - II Guerra Mundial. Portugal e Espanha divulgam a declaração conjunta de neutralidade;

1944 - É suspensa a exploração de volfrâmio em Portugal;

1944 - II Guerra Mundial. Holocausto. As forças nazis de ocupação ordenam o rapto de todas as crianças polacas, entre os 10 e os 14 anos, para trabalhos forçados;

1947 - O representante de Oliveira Salazar na Conferência de Paris, Caeiro da Mata, assegura que "as felizes condições de Portugal fazem com que o país não precise de ajuda".

1958 - Início do surto grevista em Lisboa, Ribatejo, Alentejo e Algarve, num protesto à fraude que impediu a eleição de Humberto Delgado para a Presidência da República.

1964 - Nelson Mandela, líder da luta anti-apartheid na África do Sul, é condenado a prisão perpétua por "sabotagem".

1967 - O Supremo Tribunal dos EUA determina a nulidade das leis dos Estados do Sul que proíbem casamentos inter-raciais.

1975 - A primeira-ministra indiana, Indira Gandhi, é condenada por corrupção e impedida de exercer cargos públicos durante seis anos.

1985 - Cerimónia de assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. No mesmo dia é assinado o Tratado de adesão de Espanha, em Madrid. Portugal entrará formalmente na CEE a 1 de janeiro de 1986.

1987 - O ditador do antigo Império Centro-africano Jean-Bedel Bokassa é condenado à morte em Bangui.

1989 - Entra em vigor a "Directiva-quadro" diretiva europeia sobre higiene e segurança no trabalho.

1991 - 150 milhões de russos vão às urnas para as primeiras eleições presidenciais. Boris Ieltsin é eleito Presidente, com 57,3 por cento dos votos.

2004 - Abre o Euro 2004, com a derrota da equipa portuguesa frente à Grécia por 1-2.

2005 - A jornalista francesa Florence Aubenas e o guia iraquiano Husein Hanun são libertados no Iraque, após 157 dias de sequestro.

2007 - O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, é acusado do crime de corrupção desportiva no âmbito das investigações do processo Apito Dourado ao jogo FC Porto-Estrela da Amadora, em 2004.

2009 - A proposta do Governo de alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos e da educação pré-escolar para crianças de cinco é aprovada por unanimidade na Assembleia da República.

2010 - O Parlamento islandês aprova, com 49 votos a favor e nenhum contra, uma lei que autoriza o casamento "matrimónio neutral", entre pessoas do mesmo sexo. A Islândia passa a ser o nono país a permitir o casamento homossexual, depois da Holanda, Espanha, Bélgica, Canadá, América do Sul, Noruega, Suécia e Portugal.

2011 - O acampamento na Porta do Sol, em Madrid, começa a ser levantado, quatro semanas depois do início do protesto contra a atitude da polícia que tinha desalojado com violência vários elementos dos "Indignados".

2013 - O Fundo Monetário Internacional analisa a sétima avaliação da 'troika' a Portugal e aprova o pagamento da oitava 'tranche' do empréstimo acordado, no valor de 657,47 milhões de euros.

2016 - Um tiroteio num clube noturno em Orlando, Florida, nos EUA, o pior na história do país, provoca 50 mortos e mais de 53 feridos. O autor dos disparos, Omar Mateen, cidadão norte-americano de origem afegã, morre durante a troca de tiros. O grupo extremista Estado Islâmico reivindica a autoria, no dia seguinte, dizendo ter sido cometido por um "soldado do califado".

2018 - A cimeira histórica entre o Presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte tem início, em Singapura. Os dois líderes assinam "um importante e detalhado documento", segundo Donald Trump, que vai permitir ao "mundo ver uma grande mudança", segundo Kim Jong-un.

2019 - Uma nova manifestação, em Hong Kong, contra a lei da extradição fica marcada por confrontos violentos com a polícia, que causam mais de 100 feridos e pelo menos 11 detenções.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto-lei do Governo que consagra a eleição indireta dos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

2020 - Entra em vigor em Hong Kong a polémica lei do hino nacional chinês, que pune quem insultar a "Marcha dos Voluntários" com pena de prisão até três anos, após a sua aprovação em 04 de junho.

2021 - O encontro entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do Grupo B do Euro2020 de futebol, é interrompido aos minutos 43, depois do médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado, em Copenhaga.

