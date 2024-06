Regionais

Nas últimas eleições regionais o PSD Madeira teve o pior resultado da sua história, elegendo 19 deputados, muito longe de uma maioria, que um acordo parlamentar com o CDS também não lhe concede.

Depois da decisão do Representante da República em nomear Miguel Albuquerque para formar governo, estaremos em suspense e na expetativa em relação ao dia em que o Ministério Público avance com uma acusação contra o Presidente do Governo Regional, e aos seus “compagnon de route” que foram constituídos arguidos na megaoperação da Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção desencadeada em janeiro.

Claro que no entretanto ficaremos a ver o que irão fazer os deputados regionais do Chega, os novos abonos de família do PSD Madeira, que por um lado já se tinham comprometido com Albuquerque a viabilizar o programa de governo, e que valeu grandes abraços na cerimónia de tomada de posse na passada semana, e agora recebem ordens de Lisboa de André Ventura para chumbar o mesmo, depois do tropeção das europeias. Um verdadeiro exemplo de coerência e virtuosismo político… infelizmente tem enganado muitos eleitores.

Leio entretanto nos últimos dias posicionamentos de personalidades do PSD Madeira, como se o mundo fosse acabar se o programa for chumbado, da mesma forma que propagandearam os mesmos argumentos quando tiveram de ficar em gestão, há 4 meses atrás. O CDS e o Chega só têm de cumprir o acordo que fizeram. São a cara da continuação de um regime decrépito, e por segurarem ineditamente um presidente do governo regional arguido num megaprocesso de corrupção. Assumam-se. Até ao dia da acusação.

Europeias

O Sérgio Gonçalves foi eleito eurodeputado do Partido Socialista, e será o único madeirense eleito no Parlamento Europeu. É um feito inédito, e também diz muito do que o PSD nacional e Luís Montenegro consideram da atual liderança regional, deixando de fora dos lugares elegíveis Rubina Leal.

Foi uma excelente vitória do PS a nível nacional, onde a sua cabeça de lista Marta Temido teve um desempenho extraordinário na campanha, e porventura a grande responsável pelo bom resultado que o PS teve, depois da derrota nas últimas eleições legislativas. Não é um feito de somenos. Também não tenho dúvidas que o Sérgio Gonçalves fará um excelente lugar do Parlamento Europeu, da mesma forma que a decisão do Paulo Cafôfo assumir a liderança parlamentar do PS na ALRAM dará uma energia renovada para os desafios que o PS Madeira tem pela frente.

República

Depois dos resultados das eleições europeias, ficou claro os posicionamentos dos líderes dos maiores partidos, um como primeiro ministro e o outro como líder da oposição. Montenegro terá de ter mais humildade e capacidade de diálogo na Assembleia da República, se quiser continuar a governar para lá da discussão do Orçamento de Estado para 2025, da mesma forma que o PS e Pedro Nuno Santos continuará de forma acutilante a apresentar as suas propostas e prioridades na AR, para aprovar as melhores medidas e políticas que considera para os portugueses. As descidas no IRS foram um bom exemplo. Só é vencido quem desiste de lutar.