Câmara de Lobos faz Diagnóstico Social

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos procedeu à revisão do Diagnóstico Social do concelho. Os resultados do estudo foram apresentados esta sexta-feira, 31 de Maio, no MIM-Museu de Imprensa da Madeira.

O diagnóstico integra cinco relatórios de cada freguesia do município que iluminam a sua realidade social, abordando áreas como: território e população, saúde e ambiente, habitação, acessibilidade e mobilidade, educação e formação, economia e desenvolvimento, proteção social, proteção civil e segurança pública, tempos livres, cultura, lazer e cidadania, e juventude e desporto.

O documento visa não apenas fornecer uma radiografia precisa da actual situação social, mas também actuar como catalisador para discussões construtivas e colaborativas, fortalecendo a localidade e a comunidade.

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, sublinha a importância da ferramenta enquanto instrumento de decisão política: "Este Diagnóstico Social é fundamental para compreendermos as necessidades e potencialidades não só do Concelho no seu todo, mas também de cada freguesia em particular, permitindo-nos tomar decisões mais informadas e direcionadas para promover o bem-estar da nossa população. Através deste estudo, temos agora uma ferramenta robusta que nos ajuda a planear de forma estratégica e a implementar políticas públicas que realmente respondam às realidades locais."