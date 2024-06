Detido com haxixe, bloom e dinheiro em Câmara de Lobos

Um homem de 26 anos, residente em Câmara de Lobos, foi detido pela Polícia de Segurança Pública por tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu na tarde da última quinta-feira, no âmbito de uma operação policial conjunta desenvolvida entre a Esquadra de Câmara de Lobos e a Esquadra de Investigação Criminal .

O indivíduo tinha na sua posse “19 doses de haxixe, cerca de 160 doses de canabinoides sintéticos denominado ‘Gorby Mix’, cerca 285 doses de Alpha PHP (vulgo Bloom), alguma quantia em numerário e vários utensílios usados no embalamento de estupefaciente”.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, no decorrer da operação foi também detido um cidadão com 40 anos, residente no concelho de Câmara de Lobos, pelo crime de resistência e coacção e identificados outros três cidadãos por consumo de estupefaciente, tendo-lhes sido apreendidas algumas doses de ‘Gorby Mix’e de ‘Alpha PHP’.

“O suspeito detido pelo crime de tráfico de estupefaciente, por determinação da Autoridade Judiciária competente, foi libertado e notificado para comparência em Tribunal durante o dia de hoje, sendo que o detido pelo crime de resistência e coação sobre funcionário recolheu aos quartos de detenção e será presente igualmente hoje, perante a respetiva Autoridade Judiciária”, referiu o Comando Regional da PSP.

No que diz respeito aos consumidores identificados foram levantados os respectivos autos de contraordenação e remetidos à entidade competente, nomeadamente à Comissão de Dissuasão da Toxicodependência (CDT).