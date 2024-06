JPP promete que "nunca irá faltar à verdade"

Depois de o Parlamento Regional ter rebatido as acusações feitas pelo Juntos Pelo Povo sobre as contas referentes a 2022, Élvio Sousa garante que o partido está a cumprir "o seu dever de fiscalização dos actos praticados pelos organismos públicos da Região" e promete que "nunca irá faltar à verdade".

O líder do JPP congratula-se com a rápida reacção da Assembleia Legislativa regional, "que contrasta com a demora em responder aos pedidos do JPP, com data de Abril, de envio de cópias dos documentos referentes a todas as despesas realizadas por José Manuel Rodrigues durante o seu mandato, de 2019 a 2023, incluindo as despesas com a viagem e comitiva que realizou ao Brasil, em 2023".

JPP afirma que despesas do Gabinete de José Manuel Rodrigues "sobem 884%" Na manhã desta terça-deira, 11 de Junho, Élvio Sousa foi o porta-voz de uma conferência de imprensa levada a cabo pelo Juntos Pelo Povo (JPP), na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, onde abordou o "despesismo" e o aumento dos gastos de José Manuel Rodrigues, na presidência da Assembleia Legislativa da Madeira, afirmando que em comparação ao antecessor apresentam uma "subida astronómica de 884%".

O partido reafirma que os valores referidos na conferência de imprensa "são públicos e constam da página oficial da ALM", mais garante que a "acção política do JPP foi é e será sempre pautada por valores éticos e respeito institucional".