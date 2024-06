Colecção de livros de José Ramadas enriquece Biblioteca da Ribeira Brava

A Biblioteca Municipal da Ribeira Brava ficou mais enriquecida com uma coleção de livros de José Ramada, entregues pelo próprio autor, nascido nascido em Fafe e residente na Região. "Um gesto que pretende divulgar a cultura e enriquecer o arquivo da biblioteca, proporcionando aos leitores acesso a uma variedade de obras literárias", indica nota à imprensa.

"Entre os livros doados encontram-se romances e contos que refletem a vasta experiência e criatividade do autor entre géneros literários. Uma biografia sobre a história dos escuteiros de Fafe, um livro de poesia e um conto infanto-juvenil fazem parte das obras doadas, assim como o seu mais recente livro que junta poesia (Nostalgia) e romance (Cravos de Poeta)", refere.

Também a biblioteca do Funchal já recebeu uma colecção idêntica. Jorge Santos, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal e responsável pela pasta da Cultura, expressou a sua gratidão pela oferta dos livros que “vêm enriquecer a nossa biblioteca”, tendo lançado o desafio ao escritor para apresentar novo livro na Semana da Cultura do próximo ano.

José Ramada fará parte da próxima coletânea de autores latinos, cuja publicação poderá ser feita na Madeira, reforçando assim a sua ligação à região e o seu compromisso com a promoção da cultura e da literatura.