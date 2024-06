"Lei das Finanças Locais tem de ser revista", defende o GR

O Governo Regional apoia a reivindicação do presidente da Junta de Freguesia do Caniço que exige a revisão da Lei das Finanças Locais.

Pedro Fino, secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas reforça a exigência do autarca do JPP: "A Lei das Finanças Locais tem de ser revista", declarou Pedro Fino na intervenção por ocasião da cerimónia comemorativa do 19. Aniversário da Elevação a Cidade do Caniço. E disse mais. "Contem com o Governo Regional para fazer frente ao centralismo e aprofundar a autonomia".

O governante enalteceu o convite ao Governo Regional para a cerimónia, ao sublinhar "nesta freguesia se respeita a democracia", disse.

Aproveitou a presença em território dominado pelo JPP e a presença de alguns dos seus dirigentes para apelar à conjugação de esforços, entre Governo Regional e Poder Local, "na batalha comum de aprofundarmos a autonomia nas dimensões regional e local".

De resto, Pedro Fino não desperdiçou a oportunidade para prestação de contas dos muitos milhões de euros investidos pelo Governo Regional, em especial na Freguesia do Caniço.