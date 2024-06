Ribeira Brava mais próxima do Jazz

Os Paços do Concelho da Ribeira Brava abriram esta quinta-feira, 6 de Junho, as portas para uma exposição itinerante que proporciona um mergulho na rica história do jazz na Madeira. Sob o título ‘Jazz em Caminhos’, a exibição estará acessível ao público até 28 de Junho.

Além de destacar a importância histórica do jazz na Madeira, a exposição visa aproximar o público do género musical e despertar o interesse pela sua história e evolução na Região. O trabalho de fácil leitura, revela curiosidades sobre o jazz madeirense, desde os primeiros registos até à nova vaga de artistas contemporâneos.

"A importância desta exposição é a divulgação da história cultural da música e do jazz em Portugal, que se cruza com a história da música na Madeira", destaca João Borges, da Direcção Regional da Cultura.

Um dos objectivos é aproximar as pessoas ao jazz, mas o principal é dar a conhecer o género e a história dele na Região. Se a partir daqui as pessoas se interessarem, melhor ainda. Mas, nos últimos anos há uma nova geração de jovens consumidores de jazz e os concertos de jazz têm cada vez mais uma maior afluência”, refere, salientando que o género musical está com uma grande vitalidade no contexto regional.

Ricardo Nascimento, presidente da autarquia, sublinhou a mais-valia desta exposição nos Paços do concelho. "Para além de divulgar a cultura, é um chamariz, sobretudo para os turistas que gostam de ver exposições, pelo que é uma actividade que faz com que os visitantes passem mais tempo na Ribeira Brava”.