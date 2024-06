'AcessibilidadESpeciais, construindo futuros acessíveis' amanhã na Ribeira Brava

Nesta quarta-feira, 12 de Junho, vai decorrer o primeiro evento social organizado pela IPSS - Os Especiais – Associação de Inclusão Social, intitulado 'AcessibilidadESspeciais, construindo futuros inclusivos', a partir das 9h30 e ao longo de toda a manhã, realizado na Praça da Frente Mar da cidade da Ribeira Brava, junto ao Forte e ao lado da praça de táxis.

A iniciativa pretende divulgar "as boas práticas, políticas e programas regionais, empreendedorismo e responsabilidade social das empresas regionais que muito têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar do nosso público-alvo, pessoas com deficiência e incapacidades", dá conta a associação.

Além das várias intervenções de entidades públicas e privadas, a animação ficará a cargo do DJ Nuno Timóteo e estarão no local vários veículos adaptados ao transporte de pessoas em cadeira de rodas ou mobilidade reduzida, abertos ao público, como a carrinha da empresa 'Madeira Acessível by wheelchair' e um dos autocarros da nova frota SIGA Rodoeste da empresa A Rodoeste.