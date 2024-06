O presidente do Nacional, Rui Alves, referiu que a decisão do TAD em dar razão ao Nacional no ‘caso’ Leixões, apenas peca por tardia. Em declarações ao DIÁRIO, o dirigente alvinegro não tem dúvidas sobre as consequências desta decisão do Tribunal Arbitral do Desporto. “Não há hipótese nenhuma, nenhuma, nenhuma, do Nacional não ser campeão depois da decisão do TAD, decisão que só peca por tardia. Era o fim da macacada se o Nacional não for campeão. Podem falar o que quiserem, podem argumentar o que quiserem, a verdade é que se fez justiça. Uma decisão do TAD que não deixa margem para dúvidas”, vincou Rui Alves.