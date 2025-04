Homem acusado de matar a mãe em Lousada condenado a 22 anos de prisão

O homem acusado de matar a mãe, de 80 anos, em Lousada, em julho de 2023, foi hoje condenado pelo Tribunal de Penafiel a 22 anos de prisão.

Segundo a acusação, o arguido, de 57 anos, asfixiou a octogenária, com um cinto, na residência onde ambos viviam, em Cristelos, naquele concelho do distrito do Porto.

O crime terá ocorrido em contexto de discussão com a vítima, depois daquela repreender o arguido.

No acórdão de julgamento, deu-se como provados os factos, consubstanciando a condenação pelos crimes de homicídio e violência doméstica.

O coletivo sublinhou hoje não haver dúvidas de que o homem praticou o homicídio, em contexto de crueldade.

Durante o julgamento, o suspeito não reconheceu ter matado a mãe, nem demonstrou arrependimento, admitindo apenas que consumia bebidas alcoólicas em excesso.

O alegado homicídio só foi descoberto em maio de 2024, vários meses após a sua ocorrência, na sequência de uma denúncia feita por um neto da vítima, que conduziu à detenção realizada pela Polícia Judiciária.

À data, o suspeito já apresentava antecedentes criminais por crimes de desobediência, condução em estado de embriaguez, ameaça e injúrias agravadas.