Exposição 'Jazz em Caminhos' chega à Ribeira Brava

A exposição itinerante ‘Jazz em Caminhos’, dedicada à história do jazz na Madeira, chega quinta-feira, 6 de Junho, à Ribeira Brava. A inauguração da mostra está aprazada para as 11 horas, nos Paços do Concelho.

‘Jazz em Caminhos’ é uma exposição dedicada ao jazz na Madeira, destacando aspetos pouco conhecidos da sua história. Através de uma viagem retrospectiva, os visitantes poderão explorar os primeiros registos de jazz na imprensa madeirense, que datam de 1927.

A iniciativa da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional de Cultura, integra as celebrações do centenário do jazz em Portugal, através de um programa diversificado e descentralizado, cuja ideia é percorrer todos os concelhos da Madeira, sendo a Ribeira Brava o quarto concelho a acolher a exposição.

Pretendendo revelar muitos aspectos desconhecidos do género musical, que teve os seus primeiros apontamentos na imprensa em 1927, o seu objectivo é aproximar e instruir as pessoas acerca do que é o jazz e das suas variações. A mostra aborda desde o jazz mais contemporâneo ao de improviso, conscientizando o público para o facto de que muitas vezes consumirem jazz sem que se apercebam.

Algumas teorias sugerem que o jazz foi tocado regularmente pela primeira vez em Portugal na Madeira, devido às rotas dos navios transatlânticos, e que figuras como Max e Herder Martins foram pioneiras do jazz no país. No início do século XXI, o Conservatório de Música da Madeira deu-lhe um novo impulso, oferecendo o primeiro curso livre de jazz numa instituição oficial de ensino em Portugal.

A exposição conta com a colaboração da Associação Xarabanda, do Conservatório de Música da Madeira – Escola das Artes, da Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto, do Movimento Madeira Jazz Swing e da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

A mostra estará aberta ao público até 28 de Junho, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, com entrada gratuita.