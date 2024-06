'Capitão' Cristiano Ronaldo no 'onze' português para o seu 6.º Europeu

O 'capitão' Cristiano Ronaldo é a principal novidade no 'onze' da seleção portuguesa de futebol para o particular de hoje com a República da Irlanda, em Aveiro, o último de preparação para a fase final do Euro2024.

Ronaldo, que tinha falhado os embates com a Finlândia (4-2) e a Croácia (1-2), por ter chegado mais tarde ao estágio, vai cumprir a 207.ª internacionalização 'AA', em busca de aumentar também o seu registo recorde mundial de golos (128).

O jogador do Al Nassr, que vai cumprir o seu sexto Europeu, depois da presença nas edições de 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020, é uma das seis 'caras novas' na equipa inicial lusa, em relação ao desaire de sábado com os croatas, no Jamor.

Além de Ronaldo, de 39 anos, entram no 'onze', no regresso aos três centrais, Pepe, António Silva, João Cancelo, João Neves e Rafael Leão, mantendo-se Diogo Costa, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Bruno Fernandes e João Félix.

Em sentido inverso, o treinador espanhol Roberto Martínez deixou de fora Rúben Dias, Nuno Mendes, João Palhinha, Vitinha, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos.

Desta forma, Portugal vai alinhar com Diogo Costa na baliza, os centrais António Silva, Pepe e Gonçalo Inácio, os laterais Diogo Dalot e João Cancelo, os médios João Neves e Bruno Fernandes e um ataque com Rafael Leão e João Félix no apoio a Ronaldo.

A formação portuguesa de futebol cumpre em Aveiro o último jogo de preparação para o Euro2024, depois de, após a divulgação dos 26 eleitos, ter vencido a Finlândia por 4-2, em Alvalade, em 04 de junho, e perdido com a Croácia por 2-1, no Jamor, no sábado.

A comitiva lusa viaja na quinta-feira para a Alemanha, onde vai ficar instalada em Marienfeld.

No Euro2024, Portugal, campeão europeu em 2016 e 'vice' em 2004, vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).