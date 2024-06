"Política faz-se de concretização, de resolução de problemas"

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, aproveitou a presença do Governo Regional na cerimónia comemorativa do 19. Aniversário da Elevação da Cidade do Caniço, representado pelo secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, para elogiar e agradecer o investimento público do Governo Regional.

"Há investimento feito neste concelho", afirmou, apontando o exemplo da requalificação da Estrada do Aeroporto, por reconhecer que a obra do Governo é "investimento importante".

O autarca do JPP aproveitou a ocasião para dar nota do interesse de cadeia de supermercados em investir em Santa Cruz - não revelou o nome - mas fez saber que o constrangimento é a carga marítima, alegando ser este factor decisivo para a concretização do investimento. Desde já revelou publicamente querer reunir com Pedro Fino, por ser este secretário que agora tutela os transportes.