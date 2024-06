Vídeo mostra manhã de grande animação na Calheta

Foi uma manhã repleta de animação para dezenas de famílias que compareceram este sábado, 1 de Junho, no espectáculo comemorativo do Dia da Criança protagonizado por Nina Toc Toc, nos jardins do Porto de Recreio da Calheta.

O evento, organizado pelo DIÁRIO e a Câmara Municipal da Calheta, contou com muita música, dança e, claro, diversão.

O vídeo do jornalista do DIÁRIO Victor Hugo mostra-lhe como foi: