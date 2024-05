Vídeo ilustra simulacro de tsunami na Madeira

No passado dia 22 de Maio o Serviço Regional de Protecção Civil realizou um exercício denominado ‘Procivex 24’, cujo objectivo principal foi aprofundar a articulação entre o serviço e os vários agentes de protecção civil, “exercitando o planeamento e a condução de uma operação conjunta, em resposta a uma situação de acidente grave e/ou catástrofe, com a consequente activação do Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da RAM”.

Veja o vídeo publicado pelo Serviço Regional de Protecção Civil do exercício onde foi simulado um tsunami que atingiu a costa Sul da Madeira e o Porto Santo.