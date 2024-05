"Só o PS pode garantir um representante da Madeira no Parlamento Europeu"

O candidato do PS-Madeira às eleições europeias evidenciou, hoje, a importância de a Madeira continuar a ter um representante no Parlamento Europeu, adiantando que o PS é o único partido que está em condições de garantir essa eleição.

Esta tarde, na freguesia de Santo António, Sérgio Gonçalves prosseguiu a campanha de proximidade com a população, dando conta das propostas e das bandeiras que se compromete a defender e vincando que o PS é o único partido com um candidato madeirense em lugar elegível.

Madeira só tem no PS um candidato com possibilidade de ser eleito e de representar a nossa Região. Se nós não conseguirmos eleger um eurodeputado da Madeira, será a Região a perder. Mais importante até do que os próprios partidos políticos, é importante nós termos um representante no Parlamento Europeu e só o PS é que o pode garantir para a Região Autónoma da Madeira Sérgio Gonçalves, candidato do PS-Madeira às eleições Europeias

O socialista fez notar que estas são umas eleições extremamente importantes, num momento em que a Europa enfrenta grandes desafios. “O próprio projecto da União Europeia, que, desde o início, teve como objectivo o garantir da paz, hoje vê-se confrontado com uma guerra em pleno solo europeu e, por isso, mais do que nunca, nós temos de pensar na Europa e no futuro que queremos”, expressou.

É nesse sentido que o PS tem vindo a desenvolver uma campanha de proximidade, transmitindo a mensagem da Europa que todos desejamos: uma Europa de valores, progressista, de paz e prosperidade, solidária e de resultados, com respostas para os problemas dos cidadãos.

Sérgio Gonçalves destacou a importância que a União Europeia teve para o desenvolvimento do nosso país e, em particular, da Região, dando ainda conta dos compromissos da defesa da Madeira, enquanto região ultraperiférica, no seio da União Europeia, bem como de políticas setoriais em áreas como a agricultura e pescas, a saúde, a habitação e a adaptação e combate às alterações climáticas.