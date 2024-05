Oferta Formativa, Investigação e Financiamento (II)

Volto a este título para analisar a componente da oferta formativa. Neste âmbito, precisamos de continuar a merecer a confiança de todos quantos desejam formar-se na Universidade da Madeira, candidatando-se aos seus cursos de ensino universitário e politécnico: cursos de 1º ciclo/licenciaturas, de 2º ciclo/mestrados e de 3º ciclo/doutoramentos; cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP); e pós-graduações, cursos breves e microcrendenciações.

São mais de setenta cursos. Correspondem a um enorme esforço para pôr a funcionar toda uma organização que compromete uma parte fundamental dos recursos da Instituição. Lembro que o financiamento que a UMa recebe através da dotação anual do Estado está grandemente indexado a esta componente. Esperamos que a nossa Instituição venha a ser compensada pelos sobrecustos devidos à sua situação insular e ultraperiférica, de modo a poder garantir um desenvolvimento compatível com a sua missão e com o seu projeto educativo e científico.

A Universidade da Madeira mantém a opção de consolidar a sua oferta formativa, atualizando-a e reforçando-a. Pretende também continuar a renovação e diversificação dessa oferta, com o objetivo de dar resposta às necessidades que identificou como as mais pertinentes e adequadas para os quadros qualificados, cuja formação está à sua responsabilidade.

A experiência recente de crescimento da nossa Universidade permite insistir na opção de ganhar maior dimensão. Existe uma relação direta entre esta realidade e a capacidade de aumentar a sua visibilidade e qualidade, bem como de adicionar à atual oferta formativa outras ofertas diferenciadoras, a exemplo do que sucedeu com o curso de Medicina (através da extensão ao 3º ano), e com a área do Turismo (através da licenciatura em Direção e Gestão Hoteleira, do mestrado em Gestão Hoteleira, e de vários CTeSP)).

Neste contexto, a UMa mantém a expetativa em ver preenchidas as vagas no âmbito do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNA) e restantes concursos (especiais, maiores de 23 anos, dupla certificação, mudança de par/instituição, estudantes internacionais). Mantém, igualmente, a expetativa de aumentar o número de inscrições nos seus cursos de mestrado e de doutoramento.

É fundamental que os estudantes continuem os seus estudos, especializando-se nestes ciclos de estudos. Está demonstrado que a aquisição de um grau de especialização cria condições para uma melhor adequação ao mercado de trabalho, com a respetiva compensação em termos de retorno do investimento. Por si só, isso não deve bastar. Deve, outrossim, acrescer a realização pessoal de obtenção de conhecimento e competências, que serão úteis para a vida profissional e, em última análise, para a sociedade.