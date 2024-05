PSD critica “falta de investimento” em Machico

Na sua intervenção na sessão solene do dia do concelho de Machico, Samuel Caldeira presidente do grupo parlamentar PSD/CDS na Câmara Municipal de Machico, começou por recordar o trabalho feito pelas gerações anteriores para o progresso de Machico.

Salientou, a propósito o contributo do PSD, enquanto governou os destinos do concelho.

Por outro lado, disse ser necessário “manter um olhar crítico e atento” à actual liderança camarária, apontando as “oportunidades não aproveitadas” pelo executivo PS, nomeadamente a “falta de investimento”.

“A manutenção das contas correntes não pode ser o único objecto da gestão municipal”, sublinhou, pedindo mais investimento em infra-estruturas, transportes e apoios à juventude.

A sessão solene comemorativa do aniversário da fundação do Município de Machico, que hoje se assinala, volta a ser realizada debaixo de tenda gigante montada nos jardins do Solar do Ribeirinho.

Além dos órgãos locais, entre as entidades civis, militares e religiosas presentes, participam na cerimónia do Dia do Concelho o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, em representação do presidente do Governo Regional em gestão, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues e o representante da República para a RAM, Ireneu Cabral Barreto.