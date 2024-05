Nuno Moreira destaca “rigor, transparência e estabilidade financeira”

“A Câmara Municipal de Machico está num patamar de grande estabilidade”, assegurou o presidente da câmara municipal em exercício, Nuno Moreira, na sessão solene do dia do concelho, com que assinala hoje 584 anos desde a sua fundação.

O autarca, que começou a sua intervenção por enaltecer as características das populações das cinco freguesias do concelho (Machico, Caniçal, Porto da Cruz, Água de Pena e Santo da Serra) destacou também o “estilo governativo diferenciador” do executivo socialista, pautado pelo respeito à oposição.

No que toca às contas do município, Nuno Moreira afirma aue Machico é “um exemplo de confiança” para os fornecedores e evidenciou que a dívida da autarquia corresponde neste momento a 3,9 milhões de euros.

Uma situação “muito diferente de outros tempos”, sendo que o município ainda tem uma margem de endividamento de mais de 5 milhões de euros.

Em 2023, Machico viu as contas aprovadas “sem quaisquer reparos”pelo tribunal de contas, destacou Nuno Moreira.

O “rigor, transparência e estabilidade financeira do município” são as marcas da governação PS, resumiu o actual presidente da câmara.

Numa outra nota, o autarca referiu-se às políticas de apoio social às populações mais carenciadas. Um investimento na ordem dos 1,5 milhões de euros, que passou por apoios à aquisição de manuais escolares, bolsas de estudos e ajudas técnicas, entre outros.

“Este tem sido o executivo mais solidário e que menor carga fiscal aplicou ao povo de Machico”, realçou.

Nuno Moreira deixou também apelos ao Governo Regional, pedindo ajuda para financiar a intervenção na escarpa da Queimada, levada em 1,4 milhões de euros, mas também as escarpas da freguesia do Porto da Cruz e do Caniçal, nomeadamente a sobranceira à praia da Ribeira do Natal.

Apelou também ao executivo regional o acesso aos apoios financeiros para a construção de caminhos agrícolas.

Na sua intervenção, Nuno Moreira deixou ainda uma nota ao desporto, nomeadamente à conquista do título de campeão regional de futebol pela Associação Desportiva de Machico.