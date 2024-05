Como obter o comprovativo de morada

O comprovativo de morada é uma certidão oficial que indica a morada fiscal do cidadão. Este documento pode ser necessário para diversas finalidades, como a assinatura de um contrato, a abertura de uma conta bancária, a matrícula de crianças na escola, entre outras.

Existem vários documentos (por exemplo, recibo de renda ou factura de telecomunicações) que podem servir como substitutos do comprovativo de morada oficial para algumas situações. Mas estes documentos podem não ser aceites por todas as entidades.

Pode obter o comprovativo de morada oficial de maneira gratuita e imediata através do portal das Finanças, lembra a DECO PROteste. Mas também é possível solicitar o documento ao deslocar-se até aos balcões da sua junta de freguesia ou de uma loja de cidadão.

A DECO PROteste indica a forma para obter o comprovativo de morada no portal das Finanças.

Entre no portal das Finanças e clique em ‘Iniciar Sessão’. Faça a sua autenticação com a chave móvel digital ou com o número de identificação fiscal e a respectiva palavra-passe.

No menu principal, clique em ‘Todos os Serviços’ e deslize até ‘Documentos e Certidões’. Escolha a opção ‘Pedir Certidão’ e seleccione ‘Domicílio Fiscal’. Confirme o pedido e aguarde até o botão ‘Obter’ ficar disponível. Basta carregar no botão para visualizar a certidão e guardá-la no seu dispositivo.